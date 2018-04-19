Професійне відбілювання зубів: "за" і "проти

Якщо ви хочете мати «голлівудську» усмішку, то вам доведеться звернутися до стоматолога. Відбілювання зубів призначають індивідуально.

Професійне відбілювання зубів проводиться в кабінеті стоматолога з використанням спеціальної апаратури і розчинів з високою концентрацією відбілюючих компонентів. При цьому якість відбілювання залежить від професіоналізму стоматолога, індивідуальних особливостей зубів пацієнта і дотримання пацієнтом всіх правил догляду за зубами. Спосіб і засоби для відбілювання зубів підбираються у кожному окремому випадку індивідуально, враховуючи всі свідчення і протипоказання. Стоматолог знає, що не всі зуби піддаються відбілюванню, він може рекомендувати, замість вибілювання художню реставрацію зубів за допомогою коронок і винирів -пластинок, які наклеюються на зуби.

Стоматолог перед відбілюванням проліковує каріозні зуби, перевіряє встановлені пломби, якщо потрібно видаляє їх і встановлює нові, очищає, шліфує, полірує і фторує поверхню емалі. Перед і в період проведення відбілювання зубів не рекомендується вживати фарбувальні харчові продукти.

Протипоказанням для відбілювання зубів (окрім фотовідбілювання) є будь-які захворювання зубів і порожнини рота: карієс, тріщини емалі, оголення кореня зуба, пародонтит (запалення тканин, що оточують зуб), стоматит і ін. Протипоказанням є вагітність і годування грудьми, алергія на компоненти відбілюючих систем.

Офісне відбілювання зубів можна провести декількома способами. Перший спосіб - хімічне відбілювання зубів. У професійних системах використовується зазвичай перекис водню в достатньо високій концентрації, результат видно майже відразу, ефект тримається довго. Але в роті у пацієнта не повинно бути пломб і протезів. При хімічному відбілюванні часто виникає підвищена чутливість зубів.

Другий спосіб - за допомогою легко-абразивної системи. При цьому способі відбувається механічне очищення зубів сумішшю чистячого порошку з водою і стиснутим повітрям. Видаляється м`який і твердий зубний наліт, поверхневі плями на емалі від харчових продуктів, зуб освітлюється на 1-2 тони.

Третій спосіб - за допомогою ультразвука. Тут освітлення також йде за рахунок очищення і поліровки зуба за допомогою спеціального ультразвукового апарату.

Четвертий спосіб - лазерне відбілювання зубів, яке дозволяє відбілювати більш глибоко, точково впливаючи на зуб. Лазером активується хімічний склад з аргоном, який наноситься на емаль і викликає швидке і стійке її відбілювання, - відразу на декілька тонів за сеанс.

П`ятий спосіб - фотовибілювання зубів. Зуби покриваються спеціальним складом, з якого під впливом світла виділяється кисень, різко і на декілька років освітлює емаль зуба. Чутливість зубів не порушується, тому спосіб може застосовуватися при дефектах емалі і наявності старих пломб. Прикладом фотовибілювання зубів може бути технологія Zoom з використанням безкислотного гелю. Відбілювання проводиться протягом години, а гель, до складу якого входить фосфат кальцію, не тільки вибілює зуби, але і лікує пошкоджену емаль.

Шостий спосіб - змішане відбілювання зубів, яке застосовується при дуже темних зубах, наприклад, у курців. Тут домашнє відбілювання поєднується з офісним. Це тривалий спосіб, він вимагає декількох відвідин стоматолога в місяць.

Які зуби складно відбілити

Є зуби, які важко відбілити. Це:

- зуби з дефектами емалі, оскільки вони завжди можуть забарвлюватися харчовими фарбниками;

- зуби з високим ступенем прозорості;

- зуби, які протягом багатьох років піддавалися не дуже інтенсивному, але постійному фарбуванню, наприклад, зеленим чаєм;

- зуби після лікування їх резорцином або формаліном, з плямами від амальгамових пломб;

- зуби, емаль яких стикалася з металом (наприклад, металевими штифтами усередині коронки);

- зуби, що змінили свій колір в результаті флюорозу або лікування в дитинстві тетрацикліном, а також проліковані зуби, в яких видалена м`яка тканина (пульпа); такі зуби краще вибілювати, поєднуючи зовнішнє вибілювання з вибілюванням усередині коронки.

Чи потрібно взагалі відбілювати зуби? Якщо ви звикли стежити за своєю зовнішністю, то, звичайно ж, потрібно, але тільки правильно, враховуючи всі “за” і “проти”, і у справжніх професіоналів.

Юлія Мартиненко