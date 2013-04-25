Як лікувати невроз

Невроз - це захворювання, викликане зазвичай психічним виснаженням або травмою. Неврози харктерізуется депресіями, істеріями, нервовими розладами. При цьому пацієнт загалом знаходиться при здоровому глузді і твердій пам`яті і зберігає здатність контролювати свою поведінку.

Психолог-консультант Ніна Берідзе розповідає про симптоми неврозів:

"Найпоширенішими симптомами є

підвищена стомлюваність

збудливість

швидке виснаження

порушення режиму сну

пітливість

неприємні відчуття в грудях в області серця.

Часом зустрічаються й гостріші прояви, такі як істерія, судоми різних типів, параліч, глухонімота, блювота і амнезія".

Зазвичай до неврозів більш схильні психопатичні особистості, але вони також можуть виникнути у людини з сильною нервовою системою, коли має місце дуже інтенсивна або тривала психічна травма. Тяжкість психічної травми залежить від характеру людини та її ставлення до подій. Здатності критично оцінювати своє найближче оточення, приймати тверді рішення, і долати труднощі дуже важливо для профілактики неврозів.

Крім того, відмінною профілактикою неврозу є "спіймати" проблему на ранній стадії та провести:

- психотерапію

- переконання/навіювання

- фізіотерпію

- курс заспокійливих (валеріанка, вітаміни, іноді валіум)

- лікування в санаторно-курортних установах (найкраще в горах або хвойному лісі).

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