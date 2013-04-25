Азаров підтримує виховання сиріт у сімейних дитбудинках

Кабінет міністрів розраховує впродовж двох-трьох років реалізувати програму зі стимулювання виховання сиріт у дитячих будинках сімейного типу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час відвідин дитячого будинку сімейного типу в селі Личанка Київської області.

«Така програма реалізується зараз, і вчора ми на уряді слухали, що потрібно ще зробити, щоб ця програма впродовж найближчих двох-трьох років була реалізована. Щоб кожна дитина відчувала тепло сім`ї», - сказав М.Азаров.

За словами прем`єра, уряд знайде як використовувати інтернати, які звільнятимуться у разі успішної реалізації програми.