Кількість дитсадків в Україні зросла?

З 2010 року кількість дошкільних навчальних закладів в Україні зросла на 1350 (8,7%) і їхня загальна кількість становить майже 16,5 тисяч.

За три роки додатково більше 205 тисяч українських дітей отримали місця в дитячих садках, заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час урочистого відкриття дитсадка у військовому містечку Черкаське Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.

Як зазначається у повідомленні, станом на 1 січня 2013 року у дитсадках перебувають більше 1,4 млн дітей. Дошкільною освітою в Україні охоплено 91,5% дітей віком від 3 до 6 років і 99,9% дітей 5-річного віку.

«Уряд буде і надалі розвивати дошкільну освіту. З початку 2013 року в країні відкрито 12 дитячих садочків та відновлено роботу 4 дошкільних навчальних закладів, що не працювали тривалий час. Також створено 72 нових групи в діючих навчальних закладах. Усе це дало можливість створити в цьому році додатково 1935 місць для українських дітей», - сказав О.Вілкул.

В урочистому заході також взяли участь заступник міністра оборони Володимир Можаровський та голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков.