Завтра в Україні + 26°

Завтра в Україні опади не очікуються, вдень до 26° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півночі Лівобережжя 2-7°, на півдні країни та Закарпатті 9-14°; вдень 17-22°, у західних областях та південній частині 21-26°.

У Києві та області у п’ятницю - без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 17-22°, у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.