Житомирщина: у школах не виконуються норми харчування учнів

У Житомирському районі Житомирщини жодним освітнім закладом не виконуються норми харчування школярів.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, такого висновку дійшла прокуратура Житомирського району після завершення 18 квітня перевірки освітніх закладів району, яка проводилася у березні - квітні цього року.

"У ході перевірки встановлено, що в навчальних закладах Житомирського району під час організації харчування дітей не дотримано вимог законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів. Зокрема, у школах порушують умови зберігання м’яса, для приготування їжі використовують продукти без відповідних документів та з порушенням термінів придатності, а в одній із шкіл у курячому м’ясі виявлено бактерію сальмонели", - розповів УНІАН прокурор Житомирського району Олег Мостиховський.

Він додав, що у більшості шкіл району також у непридатному стані перебуває інвентар і посуд, а приміщення харчоблоків потребують ремонтів. "Жодним освітнім закладом Житомирського району не виконуються норми харчування школярів. Внаслідок цього діти недоотримують фруктів, м’ясних, рибних та молочних продуктів, натомість на 80-240% понад норму вживають бобові, макаронні вироби і крупи. До того ж, відділ освіти Житомирського району ще з листопада 2012 року і зараз не забезпечує школярів вітаміном «С»",- сказав прокурор.

За результатами перевірки прокуратура району внесла подання на адресу відділу освіти Житомирської райдержадміністрації, в якому вимагає усунути усі порушення вимог законодавства та відновити якісне та раціональне харчування школярів.