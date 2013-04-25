Програму “Питна вода” мають виконувати незалежно від бюджету

Президент України Віктор Янукович наполягає, щоб програма “Питна вода” виконувалась незалежно від можливостей бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради національної безпеуки та оборони.

В.Янукович нагадав, що свого часу був ініціатором ухвалення цієї програми, і підкреслив, що потрібно контролювати її впровадження.

“Програма має неухильно виконуватись, як би це не було важко з точки зору обмеженості фінансових ресурсів. Чекати кращих часів, коли люди страждають без питної води... неприпустимо”, - наголосив він.

Як заявив В.Янукович, ефективне використання водних ресурсів є одним із ключових факторів національної безпеки та соціально-економічного розвитку країни.

Він зауважив, що, за оцінками експертів, Україна за обсягами запасів власних водних ресурсів належить до найменш забезпечених серед країн Європи, при цьому найменш забезпеченими питною водою є південь та схід країни.

“Тому найбільш актуальним завданням української влади є ефективне й раціональне використання водних ресурсів”, - сказав Президент.