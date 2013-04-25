Українські пацієнти зможуть захищати право на здоров’я

Українські пацієнти зможуть захищати своє право на здоров’я, керуючись нормами Європейської соціальної хартії.

Про це заявив президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на прес-конференції в УНІАН на тему “Право на охорону здоров’я – зобов’язання України перед Європою. Як допомогти Україні лікувати своїх громадян?”.

За його словами, Європейська соціальна хартія ратифікована Україною і є «дуже серйозним інструментом, у якому записані соціальні та економічні права громадян України».

«Для нас - пацієнтів найважливіше те, що Соціальна хартія містить статтю 11 - «Право на охорону здоров’я». У ній ідеться, що держава зобов’язується самостійно чи у співпраці з громадянами та приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб усунути причини слабкого здоров’я. Друге: забезпечити діяльність конститутивно-просвітницьких служб, які б сприяли поліпшенню здоров’я та підвищенню особистої відповідальності у питаннях здоров’я. Третє: запобігати епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням та нещасним випадкам», - сказав В.Сердюк.

Він наголосив, що ці пункти, які стали частиною «нашого внутрішнього законодавства», є обов’язковими, як і кожний закон, до виконання.

«На жаль, українське законодавство дуже часто не виконується. У 2013 році Міністерство фінансів дало граничні показники бюджету для охорони здоров’я – всього 19,5% від потреби. У нас недофінансовуються основні терапевтичні напрямки – серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, гемофілія, взагалі не фінансується гепатит», - наголосив В.Сердюк.

За його словами, «виконання Європейської соціальної хартії – частина законодавства», а також у документі записано зобов’язання Держави Україна звітувати про виконання хартії.

«Вперше в історії України наші експерти використали цей механізм, щоб вплинути на зобов’язання держави. Держава Україна подала 4 січня офіційно опублікований звіт про виконання Соціальної хартії, у тому числі статті 11. Цей звіт було нами проаналізовано і написано відповідний коментар. Він офіційно тиждень тому прийнятий до розгляду на Європейський соціальний комітет, який проаналізує цей - п’ятий - звіт України, порівняє з першим звітом про охорону здоров’я і надішле рекомендації, що потрібно зробити Державою Україна. Ці рекомендації є обов’язковими для виконання. Це дуже важливо, що у нас з’являється такий важель впливу, тиску на уряд України про виконання того, що він пообіцяв, того, що конче потрібно для нашої держави», - сказав В.Сердюк.

За його словами, система охорони здоров’я України перебуває «у жалюгідному стані, який пояснюється тим, що не вистачає грошей, ресурсів».

«Ми повинні переформатувати пріоритети на те, щоб ресурсів більше витрачалося на охорону здоров’я. Є чітка вказівка Ради Європи про те, що фінансування охорони здоров’я має бути не меншим, ніж у середньому по Європі. Це близько 7%», - сказав В.Сердюк.

Він висловив сподівання, що Рада Європи дасть рекомендації Україні підвищити фінансування охорони здоров’я удвічі.

«Навіть те, що фінансується, абсолютно не відповідає потребам. Наприклад, серцево-судинні захворювання фінансуються на 27%, цукровий діабет – на 67%. Найкраще фінансується імунопрофілактика, більш-менш непогано – гемофілія, взагалі не фінансується лікування вірусних гепатитів», - зазначив В.Сердюк.