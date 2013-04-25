Президент надав статус національного Інституту терапії
17:00, 25 квітня 2013Країна
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Враховуючи міжнародне визнання
Президент України Віктор Янукович надав Інституту терапії імені Любові Трохимівни Малої Національної академії медичних наук України статус національного.
Як зазначається в указі, обнародуваному на сайті глави держави, статус надано, «ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності Інституту терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України, його наукові та практичні досягнення в галузі терапії, вагомий внесок у розвиток охорони здоров`я».
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