Президент надав статус національного Інституту терапії

Президент України Віктор Янукович надав Інституту терапії імені Любові Трохимівни Малої Національної академії медичних наук України статус національного.

Як зазначається в указі, обнародуваному на сайті глави держави, статус надано, «ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності Інституту терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України, його наукові та практичні досягнення в галузі терапії, вагомий внесок у розвиток охорони здоров`я».