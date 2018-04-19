25 справ, які вмить поліпшать настрій

1. Слухайте музику. Музика здатна впливати на настрій. Частіше слухайте те, що вам подобається.

2. Заведіть щоденник. Ви можете іноді виділяти небагато часу на те, щоб розібратися в своїх думках і викласти їх на папері.

3. Радійте успіхам інших. Святкування чужого успіху іноді буває приємнішим, ніж святкування своїх власних досягнень.

4. Смійтеся. Упевніться, що щодня ви знаходите небагато часу для того, щоб посміятися.

5. Пробачте себе. Кожна людина схильна мати почуття провини. Постарайтеся пробачити себе.

6. Захоплюйтеся. Упевніться, що щодня ви займаєтеся тим, що приносить вам задоволення.

7. Відволічіться. Дозвольте собі на декілька митей відпочити від неспокійного темпу життя і просто бути.

8. Проведіть час на природі. Неважливо, чи буде це прогулянка в лісі або ви просто понюхаєте квітку, знайдіть час з`єднатися з природою.

9. Побалуйте себе. Зробіть що-небудь для себе, просто тому що ви заслужили це.

10. Будьте спонтанні. Дозволяйте собі іноді поступати з примхи, тільки тому, що ви так відчуваєте.

11. Дивіться на захід. Захід – одне з найкрасивіших видовищ.

12. Проведіть час з дітьми. Дитяче безтурботне ставлення і інтерес до життя розповсюдиться і на вас.

13. Займіться творчістю. Спробуйте намалювати картину або написати розповідь, неважливо, що це буде, важливо, щоб ви виразили себе.

14. Грайтеся. Займіться улюбленою грою, це обов`язково підніме настрій.

15. Попросіть допомоги. Ви її люб`язно одержите.

16. Мрійте. Зануртеся в свою уяву, не бійтеся мріяти і фантазувати.

17. Обнімайтеся. Фізичний контакт тільки підсилює зв`язок, який ми відчуваємо з іншими людьми.

18. Дихайте глибоко. Глибоке дихання розслабляє тіло і заспокоює розум.

19. Прийміть ванну. Виділіть час, щоб розслабитися і прийняти теплу ванну.

20. Обертайтеся в щасливому навколишньому середовищі. Ваше навколишнє середовище впливає на те, як ви себе відчуваєте, тому упевніться, що Ви знаходитеся в щасливому навколишньому середовищі.

21. Посадіть дерево. Озеленення – спосіб стати ближче до природи і привід попрацювати фізично.

22. Ностальгуйте. Пригадайте найприємніші моменти вашого життя, і на вас знов налинуть хороші емоції.

23. Порадійте за світ. Кожну секунду на землі хтось закохується, з`являється нове життя, виконуються бажання.

24. Завершіть незавершене. Зробіть те, що довго відкладали.

25. Вирішіть бути щасливими. Потрібно просто захотіти бути щасливим.

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