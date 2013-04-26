Сьогодні - 27-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС

09:04, 26 квітня 2013
Країна
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Радіація уразила 600 тис людей

Сьогодні виповнюється 27-ма річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Аварія на ЧАЕС стала найбільшою екологічною катастрофою сучасності Ця найбільша екологічна катастрофа сучасності сталася о 1 год. 23 хв. 26 квітня 1986 року, коли вибухнув реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Після вибуху у повітря було викинуто радіоактивний пил, що піднявся на висоту 1500 м і був перенесений вітром до Скандинавії, Центральної та Південно-Східної Європи, Північної Італії.

Спершу керівництво радянської України й СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, однак після повідомлень про Чорнобильську катастрофу американських та європейських засобів масової інформації розпочалася евакуація близько 130 тис. мешканців Київської області із заражених радіацією районів; радіоактивного ураження зазнали близько 600 тис. осіб, насамперед, ліквідатори аварії (пожежні, військові, фахівці, котрі гасили пожежу, дезактивували місцевість, споруджували захисний комплекс на 4-му блоці АЕС - саркофаг). З обороту вилучено близько 5 млн. га землі, навколо АЕС створено 30-км зона відчуження.

Також, сьогодні, у роковини аварії на ЧАЕС, Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку на державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (Київська область, Чорнобильська зона відчуження).

 
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