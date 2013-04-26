Чай проти весняної апатії

Щоб не стати жертвою весняної депресії, слід приймати особливі вітамінні настої і чай. Вони не тільки позбавлять тебе від весняної нудьги, але і підвищать імунітет.

1. Чай проти депресії. Візьми дві рівні частини таких трав: м`яти перцевої, материнки, чебрецю, звіробою, суцвіття малини, суниці і чорної смородини. Пий цей особливий чай 3 рази на день по склянці.

2. Вітамінний напій проти нудьги. 1 ст. л. сухих плодів шипшини залий 0.5 л. кип`ятку, після закип`яти протягом 10 хвилин в каструлі з кришкою. Настоюй в теплому місці близько години, після – проціди. Пий 3 рази на день по половині склянки до їжі. Можеш додати цукор або мед.

3. Щоб позбавитися весняної нудьги, старайся почастіше їсти часник і лук, а також капусту, яка допоможе привести твоє здоров`я і фігуру в порядок.

edinstvennaya.ua