МОЗ змінить умови видачі ліцензій на медпрактику

Міністерство охорони здоров’я України з метою вдосконалення системи контролю якості медичної допомоги розпочало роботу з перегляду умов видачі ліцензій на медичну практику, підвищення ролі професійних асоціацій медичних працівників, створення незалежних центрів оцінювання якості медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, будь-які зміни у механізмі контролю якості медичної допомоги потребують підготовчого етапу з вивчення та виявлення усіх ризиків та потреб. Саме тому до вирішення поставлених завдань МОЗ України залучає інші органи виконавчої влади та громадськість.

Так, напередодні відбулося відкрите засідання Міністерства охорони здоров’я України та ПК-09 Медицина ТКА Національного агентства акредитації України на тему: «Ліцензування медичної практики та акредитації медичних закладів в сучасних умовах» під головуванням заступника міністра охорони здоров`я Олександра Толстанова з представниками громадських організацій, професійних медичних асоціацій, ДП «Укрметртестстандарт» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

Під час засідання обговорювались найнагальніші питання щодо перспектив удосконалення контролю якості медичної допомоги, зокрема, питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Ще одним важливим питанням став проект постанови Кабінету міністрів України щодо змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я. На сьогодні на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено цей проект для широкого громадського обговорення (http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20130416_0.html).

Також на зустрічі фахівці та громадськість визначалися, якими можуть бути шляхи гармонізації алгоритмів контролю якості діяльності клініко-діагностичних лабораторій з європейським законодавством.

Створення ефективної системи ліцензування медичної практики та акредитації закладів охорони здоров’я є обов’язковою умовою для запровадження в майбутньому дієздатного обов`язкового медичного страхування, до якого прагне Україна за прикладом розвинених країн.