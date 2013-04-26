Рукола спалює жир

Рукола визнана виданням Forbes одним з восьми видів найкориснішої зелені за її жироспалювальні властивості.

Аналіз цілого ряду досліджень показав, що рукола діє як натуральний енергетик. Речовини, які входять до її складу, помітно активізують обмін речовин у людському організмі.

Деякі дослідники стверджують, що рукола просто незамінна для тих, хто бореться з надмірною вагою – її листя виводить холестерин і чинить тонізуючу дію на організм в цілому.

Руколі приписується багато корисних властивостей. Її вживання рекомендується при еректильній дисфункції, розладах нервової системи, випаданні волосся, запаленні нирок, проблемах з шкірою.

Коли готуєте салат з руколою, пам’ятайте: його слід з’їсти відразу ж після приготування, зберіганню він не підлягає. Великі листки руколи рвуть руками: якщо їх різати ножем, на місці зрізу з’явиться іржа.

ridna.ua