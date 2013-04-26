8 правил доглянутої жінки

1. Предметом жіночої гордості є красиве, доглянуте волосся. Волосся вимагає якісного догляду, а те, яке враження справить, залежить від стрижки, вона повинна підходить до форми вашого обличчя і типу волосся. Але найголовніше правило – волосся завжди повинно бути чистим і здоровим.

2. Зачіска також повинна бути вдалою. Не обов’язково придумувати щось складне, випрямлені волосся або акуратні локони завжди в моді. Крім того, така зачіска легше зберігається акуратною.

3. Ваша шкіра завжди повинна бути чистою і сяючою, це не тільки ознака доглянутості, а й здоров’я. Правильно підбирайте косметику, регулярно очищайте і зволожуйте шкіру, а також періодично робіть маски, тоді ваша шкіра буде відмінно виглядати навіть без макіяжу.

4. Руки – візитна картка жінки, вони теж потребують догляду. Не забувайте регулярно робити манікюр і зволожувати шкіру рук, так як вона потребує додаткового захисту. Раз на тиждень робіть теплі ванночки.

5. Акуратні брови здатні перетворити будь-яку жінку. Підберіть форму брів під вашу форму обличчя і один-два рази на тиждень поправляйте її.

6. Макіяж повинен бути доречним. Щоб не прогадати, вибирайте природний макіяж, він підходить для будь-якого випадку. Не забувайте про головне правило: акцент в макіяжі повинен бути або на очах, або на губах.

7. Легка засмага завжди виглядає дуже красиво, крім того вона робить недоліки менш помітними. Головне не зловживати, інакше ваша шкіра почне рано старіти, та й надмірний засмага буде псувати зовнішній вигляд.

8. Остання ознака доглянутої жінки – правильно підібраний одяг. Він завжди повинен відповідати обставинам і вашій фігурі, бути чистим і випрасуваним.

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