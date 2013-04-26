Завтра на Київщині +28°
14:15, 26 квітня 2013Країна
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На узбережжі морів 16-21°
Завтра, 27 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, в Карпатах і у східних областях 3-8°; вдень 23-28°.
На узбережжі морів 16-21°.
У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 9-14°, вдень 23-28°. У м. Києві температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.
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