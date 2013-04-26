Мінрегіон має намір стимулювати розвиток програми «Питна вода»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України має намір стимулювати розвиток програми «Питна вода» і розробляє загальнодержавну програму з водовідведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник у п`ятницю в ході конференції «Заходу із сприяння реалізації державної Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки для забезпечення імпортозаміщення і енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі і житлово-комунальному господарстві».

«Вчора було проведено Раду національної безпеки і оборони. Там головним питанням був розгляд фактичного стану справ забезпечення якісною питною водою. Ці питання дійсно на межі критичності. Поставлено завдання і перед Міністерством екології, і перед Міністерством регіонального розвитку про необхідність відпрацювати програму стимулювання розвитку як програму «Питна вода». Також у нас зараз практично на виході напрацювання загальнодержавної програми з водовідведення. Цьому питанню Президент приділив дуже велику увагу», - сказав глава Мінрегіону.

Г.Темник визнав, що були деякі перебої з фінансуванням об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства, кошти на які виділялися з державного і міських бюджетів. «Ми їх також розуміємо, але це є наслідком тієї кризи, тих змін, які відбулися в промисловості. Тому і було ухвалено рішення про створення такої програми щодо активізації розвитку економіки. І це є нашою протидією світовій кризі на рівні України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович наполягає, щоб програма «Питна вода» виконувалася незалежно від можливостей бюджету.

Довідка УНІАН. Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки передбачає фінансування в обсязі 9,472 млрд грн, у т.ч. з державного бюджету - 3 млрд грн (у 2011-2012 роках - 438,9 млн. грн).

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує збільшити фінансування державної програми «Питна вода» в 2013 році в три рази - до 600 млн. грн.

За даними Мінрегіону, із запланованих на цю програму 2 млрд грн за останні 7 років було освоєно всього 412 млн. грн бюджетних коштів.