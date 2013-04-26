Хто дозволив ввозити м’ясо із неблагополучних країн?

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальні провадження стосовно посадовців Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, які дозволяли ввозити до України м’ясо із неблагополучних щодо захворювань країн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, про це заявила начальник Головного управління Генеральної прокуратури України Ірина Зарубинська під час міжвідомчої наради у сфері безпечності та якості харчових продуктів в Україні.

Зокрема, вона вказала на деякі виявлені порушення у діяльності Держветфітослужби щодо захисту від ввезення на територію України небезпечної продукції.

«У минулому році посадовцями Департаменту ветеринарної медицини видано понад 250 незаконних дозволів на ввезення м’яса та субпродуктів із неблагополучних до захворювань країн», - повідомила вона.

Зокрема, І.Зарубинська навела приклад такого правопорушення, що мав місце у Волинській області. «Незважаючи на те, що рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України через епідемію грипу, заборонено ввезення в Україну з Королівства Бельгії м’яса птиці та субпродуктів з неї, приватним підприємцем, на підставі незаконно виданих дозволів, ввезено 780 тонн продукції з птиці на суму майже 7 млн грн», - поінформувала прокурор.

За її словами, аналогічні правопорушення були виявлені у Волинській та Львівській областях, де було ввезено в Україну півмільйона тонн м’яса птиці та субпродуктів вартістю понад 5,4 млн грн.

За цими фактами Генеральною прокуратурою проти посадовців Держветфітослужби розпочато кримінальні провадження, відзначається у повідомленні.