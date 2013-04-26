В Україні завершується процедура закупівлі АРВ-препаратів

В Україні завершується процес закупівлі антиретровірусних препаратів та виробів медичного призначення для лікування та медичного супроводу ВІЛ-інфікованих осіб.

Як повідомляється на Урядовому порталі, на сьогодні відбулося розкриття пропозицій учасників торгів: з них 214,95 млн грн, - закупівля антиретровірусних препаратів, 58,5 млн грн - закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу та проведення референс-досліджень.

За результатами акцептованих пропозицій учасників торгів досягнуто економії коштів у розмірі 23,5 млн грн, які будуть спрямовані на закупівлю 4306 річних курсів антиретровірусної терапії для додаткового охоплення лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб.

Відзначається, що загалом в рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки на поточний рік виділено фінансування в розмірі 234 млн грн. на придбання АРВ-препаратів, 71 млн грн – на тест-системи.

Планується, що до кінця поточного року можливість отримувати необхідне лікування матимуть 51,4 тис. ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перебувають на диспансерному обліку в регіональних центрах профілактики та боротьби зі СНІДом.

У повідомленні також наголошується, що аналіз стану забезпеченості антиретровірусними препаратами та виробами медичного призначення перебуває на контролі Держслужби України соцзахворювань, яка здійснює координацію заходів для поставки лікарських засобів і виробів медичного призначення у необхідній кількості. Наразі триває процедура укладання договорів на їх поставки, а за торгами, що не відбулися, тривають повторні процедури закупівлі.