Політики пропонують припинити народжувати дітей

Схоже, політика Китаю, яку спочатку різко критикували, поступово знаходить все більше прихильників в інших країнах. Так, з ідеєю припинити народжувати всією планетою виступив британський ліберал-демократ Кріс Девіс.

Під час одного із своїх виступів Девіс запропонував слухачам альтернативний спосіб зупинити глобальне потепління - не давати населенню Землі рости.

З його слів, такий метод був би набагато ефективніший, ніж боротьба із забрудненням навколишнього середовища.

Девіс, член Європейського парламенту, додав, що якщо кожна сім`я утримається від продовження роду, то клімат нашої планети можна буде врятувати, зупинивши збільшення температур. Проте політик не підтримує "китайські заходи".

"Який єдиний найефективніший спосіб, за допомогою якого люди зможуть зупинити глобальне потеплення? Це не мати більше однієї дитини в сім`ї", - цитують місцеві ЗМІ слова демократа.

Девіс зазначив також, що збирається обговорити свою ідею з членами Євросоюзу. Проте його пропозицію схвалюють не всі. Так, представник Лейбористської партії Сіон Саймон сказав, що вважає цю ідею "божевільною".

РБК