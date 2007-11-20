Від препаратів для схуднення - не худнуть!

Група учених з Університета Альберти (Канада) провело дослідження і з`ясувало, що популярні препарати для схуднення не позбавляють від ожиріння і надмірної маси тіла.

Канадські дослідники намагалися оцінити ефект довготривалого прийому орлістата (Ксеникал), сибутраміна (Мерідіа) і римонабанта (Акомпліа).

Під час роботи учені проаналізували дані 30 плацебо-контрольованих досліджень, в яких брали участь 20 тисяч осіб з середньою масою близько 100 кг. Добровольці приймали один з трьох препаратів протягом року.

З`ясувалося, що учасники, що приймали орлістат, в середньому втратили 2,9 кг. Прийом сибутраміна привів до втрати 4,2 кг, а прийом римонабанта - до втрати 4,7 кг. Таким чином, вживання будь-якого з трьох препаратів, як правило, приводило до втрати менше 5% маси тіла.

Також з`ясувалося, що всі препарати від ожиріння знижували рівень поганого холестерину, а орлистат навіть зменшував ризик розвитку цукрового діабету. Проте, ефективність цих засобів в цілому була незначна і часто викликала побічні ефекти: розвиток депресії і тривожності, підвищення артеріального тиску, почастішання пульсу, порушення сну і нудоту.

Таким чином, ліки від ожиріння не є панацеєю, і не можуть служити заміною здоровому харчуванню і фізичній активності, попередили дослідники.

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