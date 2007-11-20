Відучора аналіз ДНК можна зробити онлайн

Відразу дві компанії одночасно заявили про те, що виводять на ринок послугу onlіne- аналізу людської ДНК - це ісландська компанія DeCode Genetіcs і американська компанія 23andMe, яка запускає сервіс уже сьогодні, 19 листопада.

Ісландська компанія DeCode Genetіcs уже більше десяти років веде генетичні дослідження, і тепер має намір увести в експлуатацію новий onlіne- сервіс, на якому будь-який бажаючий за зможе одержати аналіз своєї ДНК.

Друга компанія 23andMe, що уже сьогодні запускає аналогічний сервіс, заснована дружиною власника Google Сергія Бріна біогенетиком Анн Войчицьки, яка повідомляє, що всього за $999 її сервіс надасть людям можливість довідатися більше про своє походження, генеалогію, спадковість.

І DeCode Genetіcs, і 23andMe обіцяють кожному передплатникові провести сканування близько 1 млн 600 тис. геномів, які є в їхніх базах даних і видати аналіз, з якого клієнт зможе довідатися про ризики розвитку в нього певних захворювань. У першу чергу це хвороби серця та судинної системи і деякі форми раку.

Деякі фахівці виступили з категоричними заявами проти появи такого сервісу, тому що він може ввести людей в оману й викликати в них депресію й непотрібне занепокоєння щодо стану їхнього здоров’я.

За словами Хелен Уолліс (Helen Wallace), директора британської компанії GeneWatch UK, що також проводить генетичні дослідження, далеко не завжди здоров’я людини визначається генами. "Недотримання режиму харчування, куріння, бідність і погана екологія можливо набагато більш значимі, ніж гени", - повідомляє вона.

На що генеральний директор DeCode Genetіcs Карі Стефенсон зазначає, що люди, які купують подібну послугу, усього лише одержать можливість уважно вивчити свій геном і порівняти його з геномом тих людей, які раніше піддавалися ризику розвитку певних захворювань.

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