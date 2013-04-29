В Україні через негоду знеструмлено 109 населених пунктів

У трьох областях України ввечері 28 квітня внаслідок дощу та шквального вітру 15-20 м/с через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Сумській області знеструмлено 80 населених пунктів, у Чернігівській – 18, у Київській – 11.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

На території Сумської та Чернігівської областей шквалистими поривами вітру пошкоджено покрівлі житлових будинків та об’єктів соціально-побутової сфери.

У місті Середина-Буда Сумської області ввітром пошкоджено дах спортивного залу загальноосвітньої школи № 2 на площі 280 кв. м.

У населених пунктах Новгород-Сіверського, Корюківського та Куликовського районів Чернігівської області частково пошкоджені шиферні покрівлі 161 приватного житлового будинка, 14 господарчих будівель і 10 будівель підприємств, організацій та установ.

У районах вказаних областей створено робочі групи для підрахунку та уточнення збитків.

Ситуація перебуває під контролем Держслужби з надзвичайних ситуацій.