Лікувальні властивості березового соку

Березовий сік - надзвичайно корисний природний продукт, який має цілющі властивості і благотворно впливає на людський організм. А сама береза ​​- дуже цінне дерево, яке багато чого дає для здоров`я людини - від кори до бруньок. Достатньо склянки на день, щоб набратися сил і позбутися багатьох хвороб.

Березовий сік - час появи

Немає точного періоду, коли з`являється березовий сік. Він залежить від погодних умов і може бути як в березні, так і в середині квітня. Але, як правило, березові сльози починають текти з приходом справжньої весни, таненням снігів і набуханням бруньок, і триває цей період протягом кількох тижнів.

До речі, наші предки за інтенсивністю соку передбачали погоду: якщо сік виділяється рясно - очікується дощове літо.

Збирати сік припиняють, коли з набряклих бруньок розпускається листя, в другій половині квітня - травні, бо після цього березовий сік втрачає цінні властивості.

Березовий сік - правила збору цілющого напою

Збирати березовий сік можна в екологічно чистих місцях, далеко від автошляхів і забруднених хімікатами місць, тому що дерево здатне поглинати з навколишнього середовища шкідливі речовини і вихлопні гази.

Неправильний збір соку може призвести до загибелі дерева, тому важливо дотримуватися основних правил.

Для збору соку краще вибрати доросле дерево діаметром не менше 30 см. У молодих дерев ранки погано гояться, і вони можуть загинути.

На висоті не вище метра від землі в стовбурі дерева з північної сторони проробляють маленьку дірочку в напрямку знизу вгору, щоб сік вільно стікав униз. Березовий сік проходить в поверхневому шарі під корою, тому досить отвору завглибшки 2-3 см. Потім вставляється металева пластинка, по якій стікає сік. Збирати його краще в скляну ємність, оскільки пластикові пляшки можуть додати напою неприємний присмак.

Після того, як сік зібраний, необхідно закрити "рану" мохом, дерев`яним кілочком або замазати садовим варом. Це допоможе дереву видужати.

За день одна береза ​​може безболісно віддати до 3 л соку, а за сезон здатна подарувати людині від 100 до 200 л безцінного живого еліксиру! Одне дерево можна «експлуатувати» протягом 10 років.

Березовий сік - фармакологічні властивості

Березовий сік у своєму складі містить дуже багато корисних речовин: органічні кислоти і ферменти, дубильні і мінеральні речовини, залізо, магній, калій, кальцій, глюкозу, фруктозу, фітонциди, вітаміни.

Як показують медичні дослідження, вживання березового соку протягом 2-3 тижнів допомагає людині подолати весняний авітаміноз і слабкість, втому, неуважність і депресію. Оптимально приймати по 1 склянці 3-4 рази на день за півгодини до їди.

Вживання березового соку сприяє розщепленню каменів у сечовому міхурі і нирках, очищенню крові і поліпшенню кровообігу, посиленню обмінних процесів, виведенню шлаків, зміцненню нервової системи. Корисно пити березовий сік і при виразці шлунка, захворюваннях печінки, дванадцятипалої кишки, жовчного міхура, зниженій кислотності, проблемах із суглобами, радикуліті, ревматизмі, артриті, бронхіті, туберкульозі, цинзі, головному болі і венеричних захворюваннях. Крім того, березовий сік підвищує опірність організму до простудних, інфекційних і алергічних захворювань, а також має глистогінну, сечогінну, протипухлинну дію.

Зверніть увагу, що березовий сік протипоказаний людям, що мають алергію на пилок берези.

Березовий сік - косметологічне застосування

Березовий сік застосовується для догляду за шкірою, її зволоження й очищення. Ним обробляють шкіру при екземі, фурункульозі і вуграх.

Маска для шкіри обличчя: змішайте 1 ст. л. сметани з 2 ст. л. березового соку і 1 ч. л. меду. Нанесіть на обличчя і тримайте протягом 15 хвилин, потім змийте холодною водою. Після цього шкіра набуває гарного матового відтінку.

Березовим соком рекомендується мити волосся для гарного росту, блиску і м`якості, а також щоб позбутися лупи.

Березовий сік - зберігання і вживання

Свіжий березовий сік можна зберігати в холодильнику близько 2 діб.

Березовий сік добре зберігається у вигляді квасу: в 1 л нагрітого до 35°С соку додайте 15 г дріжджів, 3 родзинки, лимонну цедру. Щільно закрийте банку і залиште на 1-2 тижні. Отримаєте газований, тонізуючий березовий квас, який можна зберігати протягом усього літа.

Інший рецепт квасу: на 10 л березового соку - сік 4 лимонів, 50 г дріжджів, 30 г меду, родзинки з розрахунку 2-3 штуки на пляшку. Розлити по пляшках і залишити в темному прохолодному місці на 1-2 тижні. Квас готовий через 5 днів і зберігається дуже довго.

Також березовий сік настоюють на сухофруктах, ягідному соку і різних травах.

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