Наслідки медичної реформи в Україні - негативні

Правозахисники та пацієнти констатують порушення прав людини в сфері охорони здоров’я та негативні наслідки впровадження медичної реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в Секретаріаті Уповноваженого відбулася презентація щорічної доповіді правозахисних організацій «Права людини в галузі охорони здоров’я – 2012» та круглий стіл «Право на здоров’я: відстоювати, щоб жити» за участю правозахисників, активістів, лікарів та родичів пацієнтів, які знають про порушення прав у сфері здоров’я з власного досвіду.

Відзначається, що у доповіді правозахисних організацій відображено результати роботи та напрацювання експертної групи з питань медичної реформи Консультативної ради при Уповноваженому ВР з прав людини.

Зокрема, у доповіді проаналізовано стан дотримання права на здоров’я з боку держави, а також міститься огляд порушень, які супроводжують впровадження медичної реформи в різних регіонах Україні.

Крім того, автори звіту розглядають ситуацію з дотриманням прав людей, які живуть з ВІЛ, прав людини у сфері паліативної допомоги, доступу до програми замісної підтримувальної терапії, прав у пенітенціарній системі. Актуальна тема цьогорічного видання – «Вакцинація: право чи обов`язок?», яка досі не має законодавчого визначення серед медиків та правників.

«Медична реформа виглядає яскраво, сучасно, але як вона впроваджується на практиці – ми маємо знати зі свідчень очевидців реформи: пацієнтів, пенсіонерів, молодих матерів, лікарів, селян, молоді, інвалідів. Свідчення ж доводять: права людей у сфері охорони здоров’я систематично порушуються» - зазначив голова ГО «Інститут правових досліджень і стратегій», упорядник доповіді Андрій Роханський.