Сидяча робота обіцяє великі неприємності вашому організму

Сидяча робота набагато небезпечніша, ніж вважалося раніше. Такого висновку, як пише Washington ProFile, дійшли дослідники з Університету Міссурі (США).

Вони аналізували процеси, які відбуваються в організмах істот (людей, свиней і мишей), які ведуть, в основному, малорухливий спосіб життя. При цьому піддослідних тварин штучно обмежували в русі.

Як відзначає NEWSru, виявилось, що сидіння (під час роботи, розмов по телефону, проглядання телепрограм, читання) не тільки приводить до набирання зайвої ваги. В організмі людини або тварини, яка довгий час не рухається, починаються метаболічні процеси, що призводять до появи серйозних ризиків для її здоров`я, - розвитку серцево-судинних захворювань і діабету.

Автори дослідження прийшли до висновку, що для успіху досить зробити простий крок - проводити якісь дії не сидячи, а стоячи. Вони, наприклад, пропонують відмовитися від письмового столу і користуватися конторкою, за якою можна заповнювати документи стоячи.