Кожен українець зможе безкоштовно обстежитися на рак шкіри

З 13 по 19 травня включно усі без винятку громадяни України матимуть можливість безкоштовно обстежитися на наявність меланоми та немеланомних пухлин в більш ніж 700 державних і приватних клініках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності дерматовенерологія МОЗ Олександра Літуса.

Він зазначив, що 13-19 травня проходитиме Всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри.

"Що дуже важливо - цього року до ініціативи МОЗ долучилися не лише дерматовенерологи, але й онкологи, терапевти і офтальмологи. Міждисциплінарний підхід дозволить максимально якісно і ретельно обстежити кожного пацієнта", - сказав він.

Також О.Літус додав, що одна з першочергових цілей проекту - проінформувати громадян про шкідливість надмірного перебування на сонці та навчити їх правилам профілактики шкірних онкологічних захворювань.

Так, за його словами, оскільки ультрафіолетове випромінювання є основною причиною утворення рака шкіри, то на відкритому сонці не варто перебувати з 10.00 до 16.00, оскільки в цей час сонячні промені є найбільш небезпечним, "а якщо ви вирішили позасмагати, то не забувайте наносити сонцезахисний крем не рідше, ніж кожні дві години, а також після кожного купання".

У свою чергу головний офтальмолог МОЗ України професор Сергій Риков відзначив необхідність одягати сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолету спектру А та Б.

"Меланома ока - рідкісна, але дуже серйозна хвороба, яка виникає в першу чергу внаслідок негативної дії ультрафіолетових променів. Мало хто знає, що не всі темні окуляри можуть вберегти очі від негативного впливу сонця. Не одягайте окуляри з блакитним, синім чи фіолетовим склом - промені, які пройшли через таке скло, шкідливі для ока, - надавайте перевагу окулярам з коричневим чи зеленим склом, вони безпечніші та більш комфортні для очей", - порадив С.Риков.

Адреси клінік, у яких українці зможуть безкоштовно обстежитися, будуть викладені на сайтах www.moz-derm.org.ua та www.melanoma.org.ua, зазначається в повідомленні.

***Всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри - щорічна акція, спрямована на своєчасне виявлення дерматоонкологічних захворювань серед населення, яка проходить під патронатом Міністерства охорони здоров`я та Національної академії медичних наук.