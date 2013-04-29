5 основних порад гіпертонікам

Гіпертонію діагностують у кожного п`ятого. Зокрема, в Україні зараз хворіють понад 30% дорослих. Це — 12 мільйонів людей. Найчастіше від гіпертонії страждають люди 30-50 років. Саме в цей час варто задуматися про профілактику недуг, які викликає високий тиск. Про це у коментарі кореспонденту Gazeta.ua столичний кардіолог Олена Гаврилюк.

Частіше рухайтеся. Гіпертонію у молодому віці провокує малорухливий спосіб життя. Частіше рухайтеся. А регулярні фізичні навантаження покращують еластичність стінок судин. А регулярні фізичні навантаження покращують еластичність стінок судин, знижують зайву вагу, зменшують кількість цукру у крові. Також знижують тиск на 5-10 мм ртутного стовпчика. Але краще займатись потроху — 30 хвилин щодня, поступово збільшуючи навантаження.

Зменшіть кількість солі у їжі. Вона затримує в організмі рідину, тому викликає набряки м`яких тканин. Від цього дуже страждають судини. Харчової солі треба споживати не більше чайної ложки на добу. Варто обмежити споживання продуктів, що містять багато солі — сири, консерви, майонез, ковбаси. Сіль у салатах варто замінити приправами, часником.

Уникайте стресів. Змініть своє ставлення до проблем, адже більшість із них не варті ваших переживань. Гормон стресу адреналін примушує серце битися частіше, перекачуючи великий об`єм крові. Якщо стрес триває довгий час, таке навантаження зношує судини і зависокий тиск стає хронічним.

Позбавтесь зайвої ваги. Через неї порушується жировий обмін клітин організму, судини втрачають еластичність. Усього при кількох кілограмах зайвої ваги ризик гіпертонії збільшується у 6 разів, а зайві 500 грамів підвищують тиск у середньому на одну одиницю. Їжу треба розподіляти на невеликі порції. Вершкове масло, сири, ковбаси і сало варто замінити овочами та фруктами, нежирною рибою або курятиною. Корисні продукти, багаті на клітковину — коричневий рис, хліб із висівками, вівсянка.

Киньте курити, не вживайте алкоголь. Щоденне пиття будь-якого алкоголю збільшує тиск на 5-6 мм ртутного стовпчика. А компоненти тютюнового диму, потрапляючи у кров, викликають спазм судин. У людей , які палять, посилюється кисневе голодування мозку. Максимум, що можна собі дозволити — 60 міліграмів міцного алкоголю або 200 грамів сухого вина на тиждень.

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