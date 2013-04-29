Діабетикам компенсують вартість ліків?

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів забезпечити у чотиримісячний термін запровадження механізму часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи Указ Президента України (№ 239/2013), виданий за результатами розгляду цього питання на засіданні Радбезу 29 березня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, для цього буде застосовано державне регулювання цін з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін.

А.Клюєв також підкреслив, що Президент продовжить уважно контролювати виконання своїх доручень, а також рішень РНБО, що стосуються забезпечення громадян країни якісними і доступними ліками.

Він зазначив, що у влади попереду ще велика робота з удосконалення системи контролю якості ліків, що надходять на український ринок. В результаті терапевтична ефективність кожного препарату, який проходить державну реєстрацію, а потім потрапляє до аптек, повинна бути достовірно підтверджена, сказав секретар Радбезу України.