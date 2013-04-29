Процес утилізації неякісних ліків не контролюють

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів створити дієву систему контролю за утилізацією фальсифікованих або неякісних ліків.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи Указ Президента України (№ 239/2013), виданий за результатами розгляду цього питання на засіданні Радбезу 29 березня, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами А.Клюєва, перевірка показала недостатню ефективність системи контролю за утилізацією та знищенням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів. Навіть простий аналіз офіційних даних виявив невідповідність обсягів, переданих на утилізацію, реально утилізованим, сказав секретар РНБО.

А.Клюєв підкреслив, що потрапляння значних обсягів неякісних ліків на звичайні побутові звалища несе значну загрозу забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами.

За його словами, у результаті розгляду цього питання на засіданні РНБО Президент доручив Кабміну у тримісячний термін вжити заходів щодо встановлення вимог до ведення первинного обліку, інвентаризації, паспортизації та подання статистичної звітності про обсяги утворення подібних відходів. Також за участю Ради міністрів Криму та обласних державних адміністрацій уряду доручено вжити заходів щодо створення необхідної промислової інфраструктури для поводження з фальсифікованими, неякісними і простроченими ліками.