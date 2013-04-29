Поради тим, хто хоче кинути курити

Ці прості, але ефективні способи взяті з досвіду моєї подруги, яка кинула палити після 10 років нікотинової залежності. Вона перепробувала безліч медикаментозних і психологічних методик, але в підсумку сказала, що допомогли їй ці 10 кроків, які не потребують особливих фінансових вкладень. Тільки зовсім трохи сили волі і терпіння.

1. Складіть список всіх позитивних і негативних моментів вашої залежності. Швидше за все, в стовпчику позитивних буде всього 1-2 пункти, присвячені тому, що сигарета заспокоює нерви, допомагає зосередитися і т.п. А ось негативних знайдеться набагато-набагато більше... А тепер ще раз запитаєте себе, тільки чесно: ви дійсно хочете кинути курити? Якщо так, йдемо далі...

2. А тепер біля кожного позитивного моменту вашого списку про куріння допишіть, як можна замінити сигарету. Наприклад, "Куріння допомагає впоратися зі стресом" - "Тренажерний зал і піші прогулянки допоможуть впоратися зі стресом".

3. Складіть договір самі з собою про те, що кидаєте палити. Поставтеся до цього дуже серйозно, підпишіть, поставте дату укладення договору і дату, до якої ви кинете курити. І бажано також отримати підпис одного або декількох свідків.

4. Запишіть всі причини відмовитися від куріння на картках і весь час носіть їх з собою. Коли бажання покурити "припікає", відразу діставайте картки і переглядайте їх.

5. Попросіть домашніх і друзів, які курять, щоб вони якийсь час не робили цього у вашій присутності. Вдома також не повинно бути сигарет, не створюйте собі зайвої спокуси.

6. Постарайтеся підмітити, в який час найсильніше бажання курити. У цей період намагайтеся максимально відволікатися роботою або іншими справами. Можна телефонувати друзям чи родині.

7. Зробіть підбірку з улюбленої музики і частіше слухайте її - музика дуже добре відволікає від нав`язливих думок і сигарети.

8. Замість звичайного перекуру на роботі постарайтеся якнайшвидше знайти собі інше заняття: пасьянс на комп`ютері, прогулянка на свіжому повітрі і т.п.

9. Частіше пийте трав`яний чай, він добре знімає бажання курити. Бажано робити це, як мінімум, тричі на день: вранці, в обід і ввечері.

10. І головне: В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ЗАМІНЮЙТЕ КУРІННЯ ЇЖЕЮ! Це може призвести до швидкого набору ваги і в наслідку - до ожиріння.

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