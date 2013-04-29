У багатьох районах України - надзвичайна пожежна небезпека

У зв`язку з інтенсивним підвищенням температури повітря в багатьох районах країни встановилася надзвичайна пожежна небезпека, а в Одеській області, АР Крим і Приазов`ї зберігається високий клас пожежної небезпеки, повідомив журналістів на брифінгу у понеділок заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«На сьогодні в багатьох областях відзначається надзвичайна пожежна небезпека. Це в основному південні, східні, а також Київська, Черкаська, частково Полтавська, Закарпаття і Чернівецька області. Якщо говорити про Крим, Приазов`я, Одеську область, а також західний регіон, то там поки що зберігається високий клас пожежної небезпеки, але ще не надзвичайний», - сказав А.Прокопенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, подальший розвиток погодних умов спричинить розширення території надзвичайної пожежної небезпеки практично на всю територію України, за винятком Полісся, а також крайнього півдня країни. Проте А.Прокопенко уточнив, що на сьогодні в Україні ще не встановлено випадку, щоб уся територія певної області була схильна до найвищого рівня пожежної небезпеки.