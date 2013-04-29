На травневі свята в Україну прийдуть дощі з грозами

Цього тижня в Україні збережеться тепла погода, проте у зв`язку з проходженням атмосферних фронтів травневі свята супроводжуватимуться дощами з грозами, повідомив журналістам на брифінгу у понеділок заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«1-2 травня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який зумовить першого травня опади в західних і північних областях, другого травня опади будуть у північних, центральних і східних областях. При переміщенні атмосферного фронту можливі грози, а під час гроз - пориви вітру до 15-20 м/с», - сказав А.Прокопенко.

За його словами, температура повітря вночі 1 травня становитиме +10-16 градусів, а вдень досягне позначок +24-30 градусів. У другий день маївки в північних районах України температура почне знижуватися до +3-10 градусів вночі і +17-23 вдень. Проте на півдні все ще буде спекотно – вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23-28 градусів.

Опади припиняться до 3-4 травня. Тоді температура повітря вночі становитиме +5-11 градусів, а вдень – +18-24 градуси.

Новий атмосферний фронт, який також супроводжуватиметься дощами, прийде в країну 5-6 травня. Проте температура повітря істотно не зміниться: вночі стовпчики термометрів покажуть +10-15 градусів, а вдень піднімуться до +23-29 градусів.

При цьому А.Прокопенко попередив, що 7-9 травня Укргідрометцентр не виключає можливості невеликих заморозків на грунті – до -3 градусів.