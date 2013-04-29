Кабмін затвердив Державну програму боротьби з гепатитами

Сьогодні Кабінет міністрів затвердив першу в історії України Державну програму боротьби з гепатитами.

Про це УНІАН повідомили у БФ "Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні" (ЮКАБ).

Фактично, цей документ став вирішальним для лікування українців, хворих на гепатит, адже юридично держава закріпила механізми виділення коштів на лікування людей, інфікованих гепатитами В та С, наголошується в повідомленні.

«Це величезне досягнення для України, - стверджує голова пацієнтської організації ЮКАБ Дмитро Шерембей. – За 21 рік незалежності жодної копійки не були виділено державою на лікування людей, інфікованих гепатитами. Сьогодні вперше на національному рівні державою передбачено кошти на лікування людей, інфікованих цими смертельними вірусами».

«Головний аргумент чиновників щодо відсутності Національної програми, як механізму виділення коштів, ми подолали», – додав він.

За даними ЮКАБ, Програма боротьби з гепатитами створена на найближчі 3 роки та передбачає не лише лікування, а й вчасне діагностування захворювання у пацієнтів.

«Тепер, коли є Національна програма по боротьбі з гепатитами, наступним кроком має стати зниження цін на препарати, – зазначив виконавчий директор МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій Клепіков. – Ми докладемо всіх зусиль, як громадськість, щоб домогтися зниження ціни на препарати щонайменша на 50%, щоб за ті ж самі гроші можна було врятувати більшу кількість людей».

В ЮКАБ відзначають, що затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року стало результатом масштабної акції протесту пацієнтів та громадськості «Приречені» під Кабінетом міністрів України. Саме після цього уряд публічно пообіцяв затвердити Державну програму боротьби з гепатитами та виділити кошти на лікування хворих на туберкульоз, СНІД та гепатити.

За оцінками громадських організацій, близько 3,5 млн українців сьогодні інфіковані гепатитами.