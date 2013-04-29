Завтра на півночі України дощі та грози

Завтра у Рівненській, Волинській, а вдень і у північних областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, на Закарпатті, Прикарпатті до 31°, на Волині, Рівненщині та узбережжі морів 19-24°.

У Києві та області у вівторок вночі - без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°, у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°.