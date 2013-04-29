Завтра на півночі України дощі та грози
16:09, 29 квітня 2013Країна
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Завтра у Рівненській, Волинській, а вдень і у північних областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, на Закарпатті, Прикарпатті до 31°, на Волині, Рівненщині та узбережжі морів 19-24°.
У Києві та області у вівторок вночі - без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°, у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°.
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