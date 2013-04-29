В Україні стартував проект з материнства та дитинства

Сьогодні у Києві було підписано меморандум про співпрацю між представниками Міністерства охорони здоров`я України, національного проекту "Нове життя", ЮНІСЕФ і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (ШАРС) в Україні у рамках запровадження інформаційно-освітнього проекту "Комунікації у сфері репродуктивного здоров`я і здоров`я матері та дитини".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у центрі уваги проекту - інформаційно-освітня робота з населенням задля поліпшення та поглиблення знань про питання репродуктивного здоров`я та здоров`я матері і дитини.

За словами заступника міністра охорони здоров`я України Олександра Толстанова, проект робить акцент на первинній ланці надання медичної допомоги. "Фахівцями ЮНІСЕФ буде організовано навчання сімейних лікарів, акушерів-гінекологів жіночих консультацій, медичних спеціалістів первинної ланки з комунікації та консультування у сфері репродуктивного здоров`я матері і здоров`я дитини", - сказав він.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо повідомила, що партнери готувались до впровадження цього проекту понад рік, було проведено масштабне дослідження, результати якого стали основою для запровадження цього проекту. Наприклад, один зі значущих елементів, за словами Ю.Мокуо, свідчить, що понад 30% жінок в Україні продовжують палити під час вагітності, а близько 20% жінок репродуктивного віку мали випадки непланованої, а то й небажаної вагітності. "Одне із завдань проекту - змінити ці величини у бік покращення на момент завершення програми, - сказала вона і додала, що в Україні знизились показники материнської і дитячої смертності. "Ми свідомі, що це велика заслуга МОЗ України, але, щоб ці показники стали ще кращими, і було ініційовано запровадження цього інформаційно-освітнього проекту", - наголосила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Проект "Комунікації у сфері репродуктивного здоров`я і здоров`я матері та дитини" розроблений на основі досвіду роботи ЮНІСЕФ та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва щодо здоров`я дітей та матерів в Україні.

Завдяки дослідженням, які були проведені протягом 2012 року, було виявлено основні проблеми щодо материнського та дитячого здоров`я в Україні. За даними опитувань щодо знань і поведінки, тільки 62% жінок проходять гінекологічний огляд 1-2 рази на рік, а кожна п`ята жінка або пара мали досвід небажаної вагітності.

Однією із цілей інформаційних кампаній проекту буде покращення знань жінок та їхніх партнерів щодо небезпечних ознак протягом вагітності. Дослідження виявили, що лише 60% знають про небезпеку кровотечі та 47% - про небезпеку високої температури під час вагітності.

Також проект має на меті поліпшити знання і навички медичних працівників із консультування пацієнтів щодо планування вагітності, безпечної вагітності та пологів, здоров`я та розвитку дітей від народження до 3 років.

Проект впроваджується у Житомирській, Рівненській, Івано-Франківській областях та Криму, а також на національному рівні, і триватиме з 2013 по 2015 рік.