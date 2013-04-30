Імбирний чай допоможе схуднути

Імбирний чай для схуднення - це напій на основі імбиру, про користь якого вже мало не складають легенди. Знаючи про лікувальні властивості кореня імбиру, ми вирішили розповісти тобі про чай з ним і про його корисну дію на організм. Адже не просто так дієтички усього світу регулярно вживають імбир, зберігають стрункість, активність і свіжість шкіри.

Імбирний чай для схуднення прискорює метаболічні процеси, саме тому він такий популярний. Звичайно ж - п`єш чай і худнеш - не мрія чи що?!

Весь секрет криється в ефірному маслі, яке входить до складу кореня імбиру. Основними компонентами олії є гінгерол і шогаол, які підсилюють кровопостачання, а значить стимулюють травлення і обмін речовин.

Ми підготували для тебе 3 рецепти приготування імбирного чаю для схуднення. Пий його і приводь себе у форму до літа!

1. Тонко наріж корінь імбиру, поклади його в термос і залий окропом. Пий протягом дня в будь-який час, особливо важлива чашечка чаю за пів години до прийому їжі.

2. Подрібни 1 чайну ложку кореня імбиру, залий склянкою окропу. Додай трохи меду і часточку лимона. За бажанням можеш процідити.

3. Якщо додати часник, ефект імбирного чаю для схуднення посилиться. Очисти корінь імбиру діаметром близько 5 см, наріж тонкими шматочками. Таку ж операцію виконай з двома зубчиками часнику. Залий імбир з часником в термосі окропом і настоюй пару годин, потім потрібно процідити чай. Пий як звичайний чай - коли завгодно!

Імбирний чай для схуднення допомагає скинути вагу поступово і без шкоди організму. Але знай - напій - не гарантія схуднення. Ми знайшли кілька дівчат, які п`ють імбирний чай і ось що вони кажуть:

Також імбирний чай корисний не тільки для схуднення, але і володіє низкою інших корисних властивостей:

Позбавляє шлунок від токсинів, є потужним антиоксидантом.

Має знеболюючу (особливо в черевній порожнині), розсмоктуючу, протизапальну, антибактеріальну, загоюючу, бактерицидну дію.

Ефективний при харчових отруєннях, знеболюванні.

Допомагає боротися з відрижками, нетравленням, переїданням.

Корисний при застуді, грипі, кашлі, захворюваннях горла.

Знижує рівень холестерину в крові.

Стимулює роботу щитовидки.

Покращує кровообіг, тим самим підвищуючи здатність до навчання і покращує пам`ять оскільки укріплює судини головного мозку.

Уповільнює старіння організму, благотворно впливає на шкіру.

Пий імбирний чай для схуднення і будь здорова!

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