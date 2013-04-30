Відновлено електропостачання всіх 109 населених пунктів
09:26, 30 квітня 2013Країна
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Були знеструмлені через негоду
У трьох областях України відновлено електропостачання всіх 109 населених пунктів, знеструмлених через негоду.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Ввечері 28 квітня внаслідок спрацювання систем захисту ліній електропередач у Сумській області без електропостачання залишались 80 н.п., у Чернігівській – 18 н.п. та у Київській – 11 н.п.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучалися бригади обленерго.
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