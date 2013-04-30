У трьох областях України відновлено електропостачання всіх 109 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ввечері 28 квітня внаслідок спрацювання систем захисту ліній електропередач у Сумській області без електропостачання залишались 80 н.п., у Чернігівській – 18 н.п. та у Київській – 11 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучалися бригади обленерго.