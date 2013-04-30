Глаукома - хвороба підвищеного очного тиску

Глаукома, яку не лікують, може призвести до сліпоти. При ній спершу зникає бічний зір. Але хворі можуть вести звичайне життя, якщо правильно лікуються, каже столичний офтальмолог Світлана Рикичинська, 39 років.

"Людина з глаукомою може дивитися телевізор, ходити в театр, кіно, музеї. Головне - не забувати регулярно закапувати краплі в око. Вони тримають у нормі очний тиск, який провокує хворобу. У хворих зазвичай підвищений."

Харчування - таке саме, як і у здорової людини.

"Після кави та чаю протягом дня може трохи підвищитися очний тиск. Але дуже незначно. тому можна не відмовлятися від цих напоїв. Не треба обмежувати себе у питті. Лише не можна пити завеликі порції за раз. Краще рівномірно протягом дня."

Треба їсти продукти, які понижують очний тиск. Алкоголь у великих дозах не радить, бо порушує роботу судин. Найбільше ризикують курці.

"Куріння може призвести як до раку, так і до атеросклерозу судин. Очні хвороби у курців бувають набагато частіше і раніше, ніж у некурців. Руйнується сітківка, виникає катаракта, глаукома, забиваються очні судини."

Треба відпочивати і висипатися. Сауна не шкодить хворим. Очний тиск змінюється так само, як у здорових. У сауні він падає, а за годину відновлюється до нормального рівня.

"Важливі регулярні фізичні навантаження. Але не всі. Якщо вже звузилося поле зору, можна не помічати м`яч у тенісі або не бачити небезпеки під час катання на велосипеді."

Не рекомендує хворим дивитися телевізор у погано освітленому приміщенні. Читати можна лише при яскравому світлі. Це лампа 100-150 ват під абажуром. Світло має падати зліва. Щогодини треба робити перерву на 15 хвилин.

"Працювати можна стільки, скільки дозволяє здоров`я. Не рекомендую чергувати вночі або затримуватися на роботі. Не можна працювати в гарячих цехах, з отруйними речовинами, в умовах постійної вібрації."

Лікар не радить довго перебувати у нахиленому положенні або із зігнутою шиєю. При цьому перетискаються судини, які живлять очі.

"Для робіт на городі, таких як прополювання, краще пристосувати лавку. Не носіть светри з вузьким горлом, тісні краватки і комірці, бо вони ускладнюють кровообіг у ділянці шиї."

gazeta.ua