Як боротися з целюлітом

Незабаром відкриття нового пляжного сезону, й дуже важливо подбати про свою шкіру. Звичайно, найкращий вихід із положення - пройти курс антицелюлітного масажу у фахівця, у професійному салоні краси.

Однак, якщо такої можливості в тебе немає, ти цілком можеш навчитися робити антицелюлітний масаж самостійно.

Основні правила антицелюлітного масажу в домашніх умовах:

- Антицелюлітний масаж потрібно робити легкими і плавними рухами, починай повільно й поступово прискорюй темп.

- М`язи повинні бути абсолютно розслаблені й досить добре розігріті. Руки не повинні бути вологими або холодними.

- Використовуй спеціальний антицелюлітний крем або ефірну цитрусову олію.

- Тривалість антицелюлітного масажу має бути від 30 хвилин до 1 години з періодичністю не менше одного разу на тиждень

- Масаж тіла робиться завжди знизу вгору.

- Ніколи не слід масажувати ділянку паху, підколінну западину й верхню внутрішню частину стегон навколо лобка.

- Масаж живота здійснюється делікатно, особливо легкими рухами.

- За наявності серцевих захворювань, варикозного розширення вен і хвороб шкіри слід утриматися від антицелюлітного масажу й удатися до інших видів лікування.

- Найбільш вдалий час для антицелюлітного масажу - це ранок після підйому або вечір, перед тим як лягти спати.

- Уникай ділянок шкіри, де є подразнення або пошкодження. Не масажуй мокру або вологу шкіру, це може призвести до розтягування деяких ділянок.

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