Як боротися з целюлітом
При масажі м`язи мають бути добре розігріті...
Незабаром відкриття нового пляжного сезону, й дуже важливо подбати про свою шкіру. Звичайно, найкращий вихід із положення - пройти курс антицелюлітного масажу у фахівця, у професійному салоні краси.
Однак, якщо такої можливості в тебе немає, ти цілком можеш навчитися робити антицелюлітний масаж самостійно.
Основні правила антицелюлітного масажу в домашніх умовах:
- Антицелюлітний масаж потрібно робити легкими і плавними рухами, починай повільно й поступово прискорюй темп.
- М`язи повинні бути абсолютно розслаблені й досить добре розігріті. Руки не повинні бути вологими або холодними.
- Використовуй спеціальний антицелюлітний крем або ефірну цитрусову олію.
- Тривалість антицелюлітного масажу має бути від 30 хвилин до 1 години з періодичністю не менше одного разу на тиждень
- Масаж тіла робиться завжди знизу вгору.
- Ніколи не слід масажувати ділянку паху, підколінну западину й верхню внутрішню частину стегон навколо лобка.
- Масаж живота здійснюється делікатно, особливо легкими рухами.
- За наявності серцевих захворювань, варикозного розширення вен і хвороб шкіри слід утриматися від антицелюлітного масажу й удатися до інших видів лікування.
- Найбільш вдалий час для антицелюлітного масажу - це ранок після підйому або вечір, перед тим як лягти спати.
- Уникай ділянок шкіри, де є подразнення або пошкодження. Не масажуй мокру або вологу шкіру, це може призвести до розтягування деяких ділянок.