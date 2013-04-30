У Ренійському порту до Дунаю вилився мазут

Ренійському морському торговому порту в Одеській області 29 квітня через розрив тимчасового нафтопроводу в річку Дунай вилився мазут.

Про це УНІАН повідомили у відділі по роботі зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС України в Одеській області.

За даними відділу, о 15.30 на 12 причалі порту в ході бункерування мазуту з баржі на танкер стався розрив тимчасового нафтопроводу.

Внаслідок розливу на воді виникла нафтова пляма розмірами 130-150 кв. м.

Як стверджують у відділі, нафтову пляму ліквідовано працівниками порту буксирами «Романов» і «Нефтесборщики 5». Загиблих і постраждалих немає.