Завтра в Україні - до 29°

14:33, 30 квітня 2013
Країна
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У Києві імовірно дощ

1 травня в західних обласна України, вдень і у північних та Вінницькій областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

 
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
 
Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.
 
Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 15-20°.
 
У Києві та області вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
 
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