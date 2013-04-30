Продукти, багаті на кальцій

"Щоб кістки швидше зросталися, в раціоні повинно бути достатньо кальцію, вітаміну D та білку. Щодня бажано випивати по склянці будь-якого кисломолочного напою — кефіру, простокваші та з`їдати по 100 грамів нежирного м`якого білого сиру", - каже столичний дієтолог Оксана Скиталінська.

Лікар дає читачам Gazeta.ua поради, як харчуватися при переломах, аби кістки зрослися швидше.

"Для того, щоб кальцій краще засвоювався, в їжі має бути присутнім також вітамін D. Його багато у печінці тріски, жирній рибі. При переломах організмові необхідний білок, адже він — один із будівельних матеріалів кістки. На білок багаті твердий нежирний сир, нежирна птиця, м`ясо, риба, яйця. Птицю та м`ясо корисніше їсти вареними. Порція - це шматок м`яса, що має розмір вашої долоні без урахування пальців. А денна порція риби має бути такою, як долоня з пальцями".

"При переломах дуже корисно щодня з`їдати по 1-2 яйця, найкраще — у вигляді омлету або зварених "нам`яко". Також у їжу додають по чайній ложці вершкового масла, якщо воно якісне".

"Крім споживання кальцію із тваринних продуктів, треба брати його також із рослинних. Допоможе кунжутне насіння, листя петрушки, салат із капусти. Універсальний спосіб поповнити організм усіма речовинами, які допомагають кісткам зростатися — приготувати і пити раз в день смачний коктейль. У склянку кефіру засипають чайну ложку кунжутного насіння. Стільки ж - насіння льону. Воно багате на омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальний та ранозагоювальний ефект. У суміш кладуть 1/4 банану, 2 волоських горішка, чайну ложку будь-яких морожених ягід — чорниці, малини або смородини. Усю суміш збивають не менше хвилини у блендері до однорідності. Любителі солодкого можуть додати чайну ложку меду. Із таким коктейлем хворий отримує і кальцій, і вітамін D, і омега-3 жирні кислоти, і якісний білок, які сприяють якісному зростанню кістки. Напій також підвищує імунітет і обмін речовин".

Важливо сказати, що необхідний для зростання переломів вітамін D синтезується також шкірою. Тому не варто забувати про сонячне проміння - щодня на 15 хвилин намагатися підставляти кисті рук та обличчя під його цілюще проміння.

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