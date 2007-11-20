ООН: Щодня в світі від СНІДу вмирає 5,7 тисячі чоловік

Щодня в світі від СНІДу вмирає 5,7 тисячі чоловік і фіксується 6,8 тисячі нових хворих.

Про це сказано в доповіді Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД, передає NEWS.ru з посиланням на Reuters.

У документі наголошується, що в світі менше хворих на ВІЛ, ніж було прийнято вважати раніше: не 40 млн., а 33,2 млн. чоловік. Серед них 30,8 млн. дорослих і 2,5 млн. дітей.

Представники організації визнали, що багато в чому позитивні зміни в статистиці пов`язані з покращенням методів збору даних. Так, в Індії замість 5,7 млн. фахівці налічили 2,5 млн. інфікованих. Проте в ООН зазначають, що даються взнаки й активні заходи протидії хворобі.

Утім, епідемія носить загрозливі масштаби, необхідно постійно нарощувати зусилля в боротьбі з нею, повідомляє Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу. Доктор Пітер ПАЙОТ, який очолює її, впевнений, що завдяки докладеним зусиллям вдалося знизити захворюваність і смертність від СНІДу.

За оцінками ООН, головним осередком епідемії залишається Африка - там 22,5 млн. інфікованих. За минулий рік тільки в Центральній і Південній Африці зафіксовано 1,7 млн. нових випадків. В Азії число хворих за 2000-2005 роки зросло більш ніж удвічі.