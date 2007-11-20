В Україні стартував проект ЄС із реформування медичної допомоги

В Україні стартував проект Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Проект фінансується Європейською комісією (загальний бюджет проекту 4 млн. євро).

За даними МОЗ, відповідний проект було ініційовано урядом України на підтримку заходів щодо створення ефективної та доступної системи охорони здоров’я в Україні, де важливу роль відводиться вторинній ланці медичного обслуговування населення. Вторинна медична допомога в Україні залишається найбільш складною ланкою процесу реформування і поглинає непропорційно велику частку коштів державного бюджету, що виділяються на охорону здоров’я та утримання трудових ресурсів, зазначили в МОЗ.

Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» розрахований на 2,5 роки. Діяльність проекту буде спрямовано на розбудову сучасної інфраструктури та організаційного розвитку вторинної ланки медичної допомоги у трьох пілотних областях (Житомирській, Харківській та Полтавській). Будуть створені можливості для покращення надання медичних послуг у лікарнях, відпрацьовано ефективну модель фінансового управління вторинним рівнем медичної допомоги, втілені тренінгові програми підвищення кваліфікації фахівців.

Реалізація проекту передбачає активний обмін досвідом між закладами охорони здоров‘я країн Європейського Союзу та України. Передача європейського досвіду буде здійснюватись шляхом залучення провідних європейських фахівців проекту, що представляють досвід Німеччини, Голландії, Італії, Фінляндії та Росії, та навчання українських фахівців безпосередньо в країнах ЄС.

У рамках проекту створено чотири основні робочi групи - з розробки національної стратегії, розвитку кадрових pecypciв, регiонального розвитку та монiторингу, лiкарняної iнфраструктури та медичних технологій. Протягом двох тижнів буде розроблено ряд заходiв, спрямованих на досягнення домовленостей, із врахуванням результатів проектів у сфері охорони здоров’я минулих років.