Калина зміцнює імунітет та очищає кров

Чудовий кущ (дерево) калини звичайної милує око людини не лише навесні, коли вкрите розсипом білих пахучих парасольок. Ще більше радіють люди красі куща, вкритого гронами барвистих ягід. Хоча росте калина скрізь, але любить горнутися до людських осель, особливо до тих місць, де близько вода. І так вона зріднилася з українським народом, що в певні часи вважалася націоналістичною прикметою. Проте і на просторах Північної Азії, Америки знають і люблять цю рослину і користуються її плодами, цвітом, корою, корінням.

У цю пору доречно вести мову про плоди калини: вони щедро вродили і за ціною доступні. Та як часто ми послуговуємося ними? Мабуть, тоді, як "припече": нездужаємо, доймає кашель, болить горло. Справді, вони тоді дієво допомагають. Але здебільшого обминаємо свіжі, ваговиті пучечки блискучих ягідок і прямуємо в пошуках здоров`я до цитрусових (хтозна, де, як і коли вони вирощені, яким чином зберігалися під час транспортування до нас?).

А не завадило б пригадати, що калина для людини не менш цінна, як визнані вітамінні рослини шипшина, чорна смородина, малина, обліпиха. І не дивно: вона багата вітамінами, дубильними речовинами, органічними кислотами, мінеральними речовинами. Якщо ж порівняти із заморськими плодами (цитрусовими), то вітаміну С у ній більше в 1,5 разу, каротину - у кілька разів, заліза - у 5-10, фосфору - в 4-5 разів. Ще ж слід додати, що містять ягоди багато цинку, калію, магнію, йоду, міді та марганцю.

Тому її вважають одним з найліпших кровотворних засобів, щедро віддає калина свій сік людині для кровотворення і кровоочищення. Якщо ж добра кров, то й імунітет міцний, і життєвий тонус високий, і працездатність гарна. З урахуванням того, що сік калини згубно діє на мікроби, можна зробити висновок: вживання ягід калини вкрай потрібне, щоб не захворіти на грип чи гострі респіраторні інфекції. На підтвердження цього ще такий факт: місцеві жителі Сибіру вважають, що вживання калини - профілактика не лише застуди, а й раку.

Отож 1 ст. л. ягід розтовкти, залити склянкою окропу, після 1-2-годинного настоювання процідити, вжити по 0,5 склянки за 2 прийоми. Цього достатньо, щоб не лише зміцнити організм, а й заспокоїти нервову систему.

- Людям із хворим серцем рекомендують їсти ягоди калини з кісточками, адже вони позитивно впливають на серцеву діяльність і збільшують сечовиділення, зменшують набряки. Добрий лікувальний ефект дає відвар ягід: 1 склянку плодів залити 1 л гарячої води, кип`ятити 8-10 хв., процідити, трохи остудити, додати 3 ст. л. меду. Поти по 0,5 склянки 3-4 рази на день. Такий напій знижує також артеріальний тиск, корисний хворим на атеросклероз.

- Теплий відвар калини з медом (або сік калини з медом) допомагає лікувати захворювання верхніх дихальних шляхів, його п`ють у разі застуди, що супроводжується гострим головним болем, кашлем, охриплістю голосу. Рекомендують також хворим із бронхіальною астмою. Готують відвар так: 6 ст. л. ягід залити склянкою окропу, кип`ятити 5 хв., настояти 1 годину, приймати по третині склянки тричі на день після їди, додавши 1 ч. л. меду. Відвар калини з медом п`ють як заспокійливе під час болісних менструацій.

- Хворим на туберкульоз треба їсти ягоди калини якомога довший період або пити сік по третині склянки тричі на день. Щоб угамувати головний біль, треба пити по чверті склянки соку калини 4-5 разів на день (через 1-1,5 години).

- Як заспокійливий засіб вживають такий настій: 5 ст. л. ягід розтерти, залити, помішуючи ягоди, трьома склянками окропу, настояти протягом 4 годин, процідити. Пити по 0,5 склянки 4-5 разів на день до їди.

- Цей настій, як кровоочисний, потрібно пити людям із порушенням обміну речовин, що проявляється фурункулами, карбункулами, різними гноячковими висипами. Розтертими ягодами одночасно змащувати уражену шкіру. Зокрема, так виводять вугри.

- Хворим на екзему корисно щодня їсти по чверті склянки ягід двічі на день, кісточки випльовувати. Це дає добрий ефект. Можна пити настій: 2-4 ст. л. сухих плодів розтовкти, залити 2 склянками окропу, настояти 4 години. Пити по 0,5 склянки 4 рази на день.

За таким же рецептом готують настій для лікування гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, зокрема, при зниженій кислотності шлункового соку.

Настоєм калини (1-2 ст. л. ягід розтерти, залити склянкою окропу, настояти 1 годину, процідити) полощуть горло у разі ангіни, ротову порожнину за таких захворювань: пародонтоз, гінгівіту, стоматиту.

У народній медицині є приписи вживати ягоди, перетерті з цукром, у разі поносу, жовтяниці, ангіни, кашлю.

Дієтолог Світлана Ільїна радить: З`їдайте щоденно по 15-20 плодів калини звичайної з кісточками (з метою профілактики утворення каменів), вони дуже корисні і потрібні для печінки. Калину можна додавати до салатів, страв із сиру, вінегрету, дуже смачні пиріжки з гарбузом та калиною. Полюбіть ці ягоди, калина має бути в меню до квітня. Можна заготувати сік, щоденно 2-3 ст. л. розводити в склянці холодної перевареної води і випивати вранці натще. Калина допомагає справлятися зі стресом.

Лікування гастриту ягодами калини (народний метод)

На курс лікування потрібно взяти відро калини. Ягоди обережно обірвати, щоб не пом`яти, вщерть наповнити ними 3-літрові банки, залити чистою холодною водою, тримати в кімнаті 10-12 діб. Банки пропарити і поставити в погріб (зверху зняти плісняву, якщо вона з`явилася).

Пити сік по 40 мл перед їдою. Коли рідина з першої банки закінчиться, залити калину в ній водою, а пити воду з другої банки. Випивши всю, долити банку чистою водою, пити з третьої. Далі з першої, другої, третьої, аж поки ягоди не віддають весь сік і вода в банках не стане прозорою.

Після такого лікування знижена кислотність нормалізується, а в разі нульової кислотності курс лікування слід повторити.

Одночасно з калиновим лікуванням треба щоденно їсти цибулю, готуючи її так: невелику цибулину порізати тоненькими кружками, покласти в глибоку тарілку й залити окропом на 1 хв., тоді промити в друшляку холодною водою і їсти, поливши сметаною чи олією. Така цибуля, не подразнюючи стінки шлунка, сприяє виділенню шлункового соку.

Ольга Пащенко