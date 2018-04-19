Як вийти з Великого Посту, щоб не загострилися хвороби

Православне духовенство та медична наука мають багато спільного у розумінні значення Великого Посту. Церква вважає, що Великий Піст – це унікальна можливість позбутись всього зайвого, і не лише кулінарних надмірностей, але й шкідливих звичок.

Люди, які страждають на захворювання внутрішніх органів, пов’язані з надмірним та незбалансованим харчуванням, під час Посту можуть зробити значний крок до виправлення вад у власній дієті, покращити якість свого життя, працездатність. Але необхідно й після закінчення Посту обмежувати вживання тваринної їжі та утримуватись від шкідливих звичок, насамперед, вживання алкоголю.

Зараз триває останній тиждень Великого Посту, після якого християни почнуть святкування Пасхи. Для людей, які дотримувалися посту, є небезпека для здоров’я через різку зміну харчового раціону.

Надмірне споживання тваринної їжі, яка присутня у великій кількості на святкових столах у кожній українській родині, разом із вживанням алкоголю може спричинити різке погіршення стану здоров’я, обумовити загострення існуючих хронічних хвороб та викликати ускладнення.

Навіть здорові люди часто провокують розлади у функціональному стані організму стрімкою зміною раціону харчування після закінчення Посту. Тому помірне, поступове і зважене розширення набору продуктів та їх кількості необхідне всім, без виключення. Попередити наслідки виходу з Посту може дотримання наступних правил:

1. Кількість їжі, яка споживається за святковим столом не повинна бути надмірною. Краще за все, припинити їсти, коли ще лишається невеличке відчуття голоду. Не слід намагатися з’їсти більше за допомогою лікарських засобів. Останні здатні лише частково покращити перетравлення їжі та не можуть попередити розвитку наслідків переїдання. Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня продукції ферментів, який суттєво зменшується під час посту завдяки обмеженню кількості їжі та виключення продуктів тваринного походження.

2. Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим, не слід вживати понад 150-200 грамів м’яса (особливо жирного – свинини та баранини), не більше одного яйця та соусів (в т.ч. майонезу).

3. Свідомий та розумний вибір безпечних та корисних продуктів за святковим столом включає переважно рибу та продукти рослинного походження – фрукти, овочі та злакові продукти. Рослинна їжа окрім вмісту корисних мікроелементів та вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких забезпечує повноцінну роботу органів травлення та попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань.

4. Особлива обережність необхідна у вживанні алкоголю. Адже, отруєння алкоголем займає перше місце серед причин госпіталізації українців у святкові дні разом із підвищеним травматизмом, випадки якого також пов’язані з алкогольним сп’янінням. Алкоголь взагалі не повинен вживатись без їжі і його кількість після Посту слід зменшити у два-три рази відносно до звичайної.

5. Вихід з посту потребує максимальної обережності у вразливих категорій населення, до яких відносяться діти, підлітки, особи похилого віку та хворі з перерахованими вище хронічними хворобами внутрішніх органів. Таким людям взагалі слід утриматись від вживання тваринної їжі, а тим більше від алкоголю, протягом перших днів. Додання риби та м’ясних продуктів до пісних страв, що стали звичними, повинно відбуватись дуже повільно та спиратись на відсутності неприйняття тих або інших продуктів харчування.

Наведені правила не можна вважати вичерпними та універсальними для всіх. Кожна людина знає свій організм, як ніхто інший. Тим не менше, якщо Ви страждаєте хронічними хворобами, то варто обговорити з Вашим лікарем особливості харчування після закінчення дотримання пісної дієти. Взагалі слід пам’ятати, що ми багато у чому являємо те, що їмо. Харчування здатне принести суттєву користь та, водночас, причинити шкоду. Достатня та збалансована дієта вкрай необхідна всім людям для збереження здоров’я та попередження таких небезпечних хвороб, як атеросклероз, інфаркт, інсульт, цукровий діабет, злоякісні пухлини та багато інших. Знати про це та будувати свій харчовий раціон на розумних обмеженнях необхідно Вам та членам Вашої родини для підтримання якісного та тривалого життя.

Юлія Мартиненко