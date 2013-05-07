У ВООЗ стурбовані частими спалахами епідемій кору у Європі

У Всесвітній організації охорони здоров`я стурбовані частими спалахами епідемій кору в європейських країнах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

ВООЗ застерігає, що намір країн Європи до 2015 року повністю викоренити захворюваність на кір на континенті може так і не здійснитися. Щоб уникнути зриву започаткованого плану ВООЗ рекомендує європейським країнам наслідувати приклад Британії, де регулярно проводяться кампанії з вакцинації проти кору (хоча й тут останнім часом спостерігаються спалахи цього захворювання).

За словами експертів, добитися поставленої мети можна, але для цього доведеться докласти величезних зусиль.