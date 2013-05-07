У ВООЗ стурбовані частими спалахами епідемій кору у Європі
12:32, 07 травня 2013Країна
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Намір країн Європи до 2015 року повністю викоренити захворюваність на кір на континенті може так і не здійснитися. Щоб уникнути зриву започаткованого плану ВООЗ рекомендує європейським країнам наслідувати приклад Британії, де регулярно проводяться кампанії з вакцинації проти кору (хоча й тут останнім часом спостерігаються спалахи цього захворювання)...
У Всесвітній організації охорони здоров`я стурбовані частими спалахами епідемій кору в європейських країнах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
ВООЗ застерігає, що намір країн Європи до 2015 року повністю викоренити захворюваність на кір на континенті може так і не здійснитися. Щоб уникнути зриву започаткованого плану ВООЗ рекомендує європейським країнам наслідувати приклад Британії, де регулярно проводяться кампанії з вакцинації проти кору (хоча й тут останнім часом спостерігаються спалахи цього захворювання).
За словами експертів, добитися поставленої мети можна, але для цього доведеться докласти величезних зусиль.
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