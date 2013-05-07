Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі

Україна тимчасово заборонила ввезення з Білорусі свинини, а також м`яса і м`ясопродуктів з інших тварин, які піддаються ризику зараження африканською чумою свиней (хвороби Монтгомері), повідомляється на офіційному сайті Державної ветеринарної і фітосанітарної служби.

«У зв`язку з появою в ЗМІ повідомлень про загибель тварин у Барановицькому районі Республіки Білорусь і підозрами у розповсюдженні африканської чуми свиней, розпорядженням заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини тимчасово забороняється ввезення з цієї країни (Білорусі - УНІАН) в Україну тварин, які піддаються хворобі, продукції і сировини з м`яса цих тварин», - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році випадки виникнення хвороби були зафіксовані на території Російської федерації – зокрема поблизу кордонів України.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине.