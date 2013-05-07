Янукович дав доручення щодо літнього оздоровлення дітей

Президент України Віктор Янукович доручив прем`єр-міністру України Миколі Азарову вжити заходів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як зазначається в дорученні Президента, насамперед йдеться про тих дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Президент також доручив забезпечити своєчасне та в необхідному обсязі фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, а також цільове використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби.

Крім того, Президент доручив забезпечити дітей якісними харчовими продуктами і лікарськими засобами.

Крім того, керівник уряду, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають ужити заходів щодо збереження і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

Президент доручає виконавцям не допустити зменшення порівняно з літнім періодом 2012 року кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей.

Прем’єр-міністр, голова Ради міністрів Криму, керівники ОДА, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій мають забезпечити безпеку перебування дітей у закладах, правопорядок у місцях оздоровлення та відпочинку дітей, посилити контроль за додержанням правил безпеки під час проведення екскурсій, походів, купання дітей у водоймах, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту. Глава держави також ставить завдання активізувати роботу з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.